В Воронеже поймали наркоторговца с 30 свертками смертоносного зелья

Полицейские получили оперативную информацию, что 31-летний житель Новоусманского района торгует наркотиками, оборудуя тайники. В Левобережном районе его остановили, обыскали и нашли около 30 свертков с метилэфедроном, приготовленным к продаже. В каждом из них лежало по 0,5 граммов этого зелья.

Также стражи порядка обнаружили два тайника, в которых лежали порции наркотика. А во время обыска на квартире наркоторговца изъяли банковские карты, мобильные телефоны, электронные весы и упаковочные материалы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ ««Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Жителя Новоусманского района арестовали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.