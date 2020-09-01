Под Воронежем столкнулись "МАЗ" и "Рено": четверо в больнице

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 1 сентября в Богучарском районе произошла авария с большим количеством потерпевших.

Около 6.00 на 770-м километре автодороги М-4 «Дон» 29-летний житель Краснодарского края на «Рено Логан», следовавший в направлении Ростова-на-Дону, "догнал" МАЗ с полуприцепом.

В результате аварии пострадали четыре человека: водитель легковушки, а также три его пассажира: 31-летний житель Краснодарского края, 23-летний житель Республики Адыгея и 22-летний житель Московской области с травмами различной степени тяжести попали в больницу

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.