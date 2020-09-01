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Происшествия

За сутки мошенники обманули жителей Воронежской области на 1,75 млн рублей

Житель Рамонского района лишился 750 тыс, пытаясь их сохранить от "несанкционированного списания"
Ярослав ИвановЯрославИванов
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За 31 августа жертвами дистанционных аферистов стали 17 жителей Воронежской области. В общей сложности обманутые потеряли около 1,75 млн рублей.

Так, в Рамонском районе неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, позвонил 50-летнему мужчине по телефону и под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств с его счета, убедил того перевести 750 000 рублей.

Будьте бдительны! Не доверяйте свои средства первым попавшимся, тщательно проверяйте информацию, перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте или зайдите в первое по пути отделение банка и уточните про "списание" у сотрудников.

Криминал