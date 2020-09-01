Перед открытием сезона драмтеатр покажет воронежцам "Тварь"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Перед официальным открытием 234-го сезона, которое состоится 16 сентября, Кольцовский театр приглашает воронежцев на неформальную встречу, в которой смогут принять участие всего 50 человек.

Вечером 14 сентября театр покажет эскиз спектакля "Тварь" современного драматурга Анастасии Букреевой, поставленный режиссером Никитой Раком.

- Это фееричная комедия о жизни во время пандемии – смешная и в то же время наполненная глубоким смыслом. Пьеса была написана во время карантина и представляет собой попытку с юмором взглянуть на всю эту странную ситуацию, - анонсировали встречу в театре. После спектакля мы пригласим зрителей к обсуждению пьесы и всего, что случилось в нашей жизни за последние месяцы.

В спектакле заняты Елена Гладышева, Надежда Леонова, Екатерина Марсальская, Артур Платов, Александр Рубан, Милена Хорошко, Евгений Чистяков. Возрастное ограничение 18+.

Встреча со зрителями пройдет в фойе второго этажа в 19.00.

Дополнительный показ состоится 23 сентября в 19.00.

Напомним, в сентябре воронежце ждут сразу две премьеры: 16 сентября – спектакль "Бумажный солдатик" по мотивам произведения Булата Окуджавы, 19 сентября – комедия "Счастливый номер" французского драматурга Жана-Мари Шевре. 20 сентября состоится специальный показ спектакля «Маскарад» по пьесе Лермонтова в рамках Платоновского фестиваля искусств.