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Спорт

Угроза увольнения главного тренера Владимира Бесчастных не помогла воронежскому «Факелу» даже зацепиться за ничью

Финальный гол наш голкипер пропустил со штрафного прямо над руками
Олег ИвановОлегИванов
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Для нашего клуба в какой-то мере эта игра должна была стать знаковой

Для нашего клуба в какой-то мере эта игра должна была стать знаковой

Фото: с сайта ФК "Факел"

31 августа воронежский «Факел» провел шестой матч первенства ФНЛ. Встречались с соседями по турнирной таблице из села Песчанокопское Ростовской области - командой «Чайка». Для нашего клуба в какой-то мере эта игра должна была стать знаковой: появились слухи, что главный тренер воронежцев Владимир Бесчастных может быть отправлен в отставку в случае поражения.

Однако единственный забитый с игры гол в чемпионате не внушал уверенности в игру «Факела», еще дважды до этого они отличались с пенальти.

Видимо, нервничали и сами игроки, иначе как объяснить, что уже на 8 минуте защитники воронежцев «привезли» пенальти. Вратарь «Факела» Кортнев рванул за снарядом, полетевшем с 11-метровой отметки, и даже угадал направление полета, но не спас.

После этого воронежские футболисты оживились. Даже по-хорошему агрессивно пошли в атаку. Но, можно ли считать успехом, попадание в перекладину? Оно случилось на 21 минуте. Где-то не везло, где-то не хватало мастерства, но на перерыв команды так и ушли со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Однако воронежцы постарались проявить характер. И это помогло. На 64 минуте практически у лицевой линии Григорьев догнал мяч и отправил его пяткой в сторону 11-метровой отметки, где Разборов точным ударом сравнял счет.

В концовке игры начался обмен атаками. Казалось, что даже «Факел» был ближе к цели. А на 89 минуте хозяева и вовсе остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку судья удалил одного из игроков.

Но уже в дополнительное время игроки «Чайки» заработали штрафной удар. Мощный удар во вратарский угол. Кортнев запоздал с прыжком и пропустил снаряд прямо над руками. Впрочем, и в прошлой игре наш вратарь проявил себя не лучшим образом.