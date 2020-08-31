Следователи просят воронежцев помочь в поиске насильника с татуировкой в виде ангела

Подозреваемый мужчина Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Следователи подтвердили, что в Воронеже разыскивают пожилого насильника с татуировкой в виде ангела. Официальное сообщение появилось на сайте ведомства 31 августа. В региональном СУ СК РФ просят горожан, которые могли видеть мужчина, сообщить об этом по телефонам: 8(473)272-88-64, 272-88-06 или 02.

Напомни, его обвиняют в п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование) и п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По предварительным данным, все произошло 29 августа между 20.00 и 22.00. Однако нападение случилось не на самой улице Екатерины Зеленко, как говорилось ранее. А в близлежащей лесополосе - она находится на расстоянии 216 метров от дома №22 «а» по улице Екатерины Зеленко.

- Мужчина, применив насилие к местной жительнице и высказывая угрозы убийством, изнасиловал потерпевшую, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - комментируют следователи.

Напомним приметы подозреваемого: рост 170-175 см, на вид 60-70 лет, среднего телосложения, волос седого цвета, имеет большую лобную залысину. На руке татуировка в виде ангела с нимбом на голове и сложенные руки у груди.

Был одет в рубашку молочного цвета с тремя полосками синего цвета расположенные сбоку, брюки темного цвета (по типу джинсовых), куртка коричневого цвета, обувь темного цвета.

У мужчины было два полиэтиленовых пакета черного и белого цвета, велосипед фирмы «Десна» с рамой синего цвета, две собаки предположительно породы немецкая овчарка и лабрадор, последняя отзывается на кличку «Бади».