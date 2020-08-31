Проверка в Северном лесу подтвердила, что часть вырубленных деревьев были здоровы

Активисты уже утверждают, что с нынешним подрядчиком договор будет расторгнут Фото: Максим ГОРОХОВ

Во время инвентаризации на ранее огороженной забором участке Северного леса оказалось, что часть вырубленных деревьев были здоровы. Как сообщили 31 августа в пресс-службе правительства Воронежской области, полиция установит виновника: подрядчик это сделал или собственник земли.

Подрядчик должен был провести выборочную санитарную рубку больных и аварийных деревьев. Всего таких насчитали 4 960 штук. Взамен обещали 8,8 тысяч новых.

- Сейчас проводится инвентаризация, чтобы выявить количество несанкционированно вырубленных деревьев и определить размер ущерба. По заключение полиции мы будем инициировать судебные разбирательства и взыскивать ущерб, если в добровольном порядке не готов представитель подрядчика или собственника, - заявила глава департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер.

Активисты, которые участвовали в инвентаризации, сообщили в социальных сетях, что с нынешним подрядчиком договор будет расторгнут. Однако официально данная информация пока не подтверждена.

Напомним 30 августа воронежцы пошли самостоятельно сносить необъяснимо появившийся между улицами Миронова и Мордасовой забор. Понятно, что люди дошли до точки кипения. Сейчас от сооружения, благо, оно само по себе было хлипким, практически ничего не осталось.

На решительные действия по самостоятельному сносу воронежцев, мог подтолкнуть инцидент, произошедший 29 августа: некие «охранники» избили мужчину на глазах его жены, а также выстрелили из травматического пистолета в другого воронежца, попытавшегося остановить конфликт. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.