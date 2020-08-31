В Воронеже проезд в маршрутках будет стоить 17 рублей по любой карте «Мир»

Фото администрации Воронежа.

В мэрии Воронежа обсудили акцию по снижению стоимости проезда в городском общественном транспорте. Напомним, с 1 сентября поездка при оплате картой «Мир» будет стоить 17 рублей. И если раньше шла речь о том, что карта обязательно должна быть бесконтактной, чтобы получить скидку, то теперь это не принципиально. Платить можно как бесконтактной, так и обычной картой. Оператором акции выступает непосредственно сама платежная система «Мир», которая берет на себя компенсацию выпадающих доходов у перевозчиков. Мэр Вадим Кстенин поблагодарил директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Марию Точилову за возможность воронежцам сэкономить на проезде:

- Четыре месяца люди смогут экономить с каждой безналичной транзакции в транспорте порядка четырех рублей. И эти четыре рубля перевозчикам будет компенсировать как раз национальная платежная система, – пояснил градоначальник.

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