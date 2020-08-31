В Воронежской области осталось 111 свободных коек для больных коронавирусом

В Воронежской области уже давно запущено обратное перепрофилирование коек. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

По состоянию на 31 августа 9.00: из 1143 коек для больных COVID-19 занято пациентами – 1032. Соответственно свободно – 111. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ковидные стационары развернуты в 12 медорганизациях региона. Отметим, что в Воронежской области уже давно запущено обратное перепрофилирование коек.

В то же время, по данным на утро 31 августа, зарегистрированы 98 новых случаев заболеваний, сутки назад их было 99. Также в этот понедельник стало известно о 24 наших земляка, победивших коронавирус.