В Воронежской области в столкновении двух легковушек пострадала 16-летняя девушка

В Новохоперском районе на 112 км автодороги М4-«Дон» столкнулись «Опель Астра» и «ВАЗ-2110». Водитель иномарки, 25-летняя женщина, ехала в направлении села Елань-Колено. Однако она врезалась в двигавшуюся в попутном направлении отечественную легковушку под управлением 59-летнего местного жителя.

- В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир автомобиля «Опель Астра», 16-летняя девушка. Жительница Московской области, управлявшая иномаркой, находясь в стрессовом состоянии из-за случившегося, не чувствовала боли от полученных повреждений. Лишь спустя время, когда прибывшие на место происшествия медики уехали, девушка сообщила инспекторам ДПС, что ощущает боль в области поясницы, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Инспекторы заметили, что женщину сильно знобит. Сотрудники дали женщине охлаждающий пакет, используемый при ушибах, а также термоодеяло. К счастью, пострадавшей стало легче.