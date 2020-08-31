В больнице в Воронежской области скончалась женщина, которую на автомобиле переехал 12-летний сын

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

30 августа в реанимационном отделение Павловской районной больницы после нелепой аварии скончалась 42-летняя жительница села Воронцовка. Об это «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Вечером 18 августа женщину переехал ее же 12-летний сын на отечественной легковушке. За руль «ВАЗ-2106» ребенка отправила 43-летняя приятельница семьи. Мать же села сзади. Но поездка быстро закончилась аварией: юный водитель врезался в забор.

Мать попыталась выйти из машины, но оступилась и упала. А сын в это время как раз решил отъехать от забора задним ходом. Женщина попала под колеса и получила компрессионный перелом позвоночника, а также поломала ребра.

Полиции хозяйка «Жигулей» заявила о ДТП, но при этом сказала, что она сама была за рулем. А мама мальчика соседям причиной травм называла неудачный поход в погреб, - якобы она поскользнулась и упала туда. Впрочем, полицейские быстро поняли, что это ложь. И обе женщины в конце концов рассказали, что произошло на самом деле.