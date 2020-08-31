На третьем спецборту из Еревана в Воронеж прилетели 99 пассажиров

Вывозной борт Фото: группа Воронежского аэропорта в Фейсбуке.

31 августа в международном аэропорту Воронеж имени Петра I приземлился самолет из Еревана. Это очередной вывозной рейс для россиян, которые по тем или иным причинам не смогли выбраться из Армении до пандемии коронавируса.

- Вывозной рейс выполнила авиакомпания Armenia, доставив в столицу Черноземья 99 пассажиров. После приземления, на борту воздушного судна всем измерили температуру представители Роспотребнадзора. Никаких признаков заболеваний санитарные врачи не выявили, - сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта.

Пассажирам провели тест на COVID–19 в здравпункте аэровокзала. После все прилетевшие беспрепятственно покинули пределы аэропорта. Примечательно, что обратным рейсом в Армению из Воронежа отправились 46 человек.