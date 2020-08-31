В Воронеже из-за санитарных нарушений временно закрыли общепит «Выпечка»

Общепит «Выпечка» в доме №11 на улице Ржевская закрыли на 21 день. Там были выявлены санитарные нарушения.

- Помещение торгового зала не оборудовано приточно-вытяжной механической вентиляцией, в том числе не осуществляется подпор приточного воздуха в наиболее чистое помещение – торговый зал, где осуществляется реализация кулинарных изделий, - объяснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, нужной вентиляцией нет в моечном помещении и на кухне. Да и в целом была нарушена целостность вентиляционной трубы в подъезде жилого дома. А в производственном помещении и торговом зале обнаружены мухи.

- При производстве пищевой продукции в выделяются такие вещества как акролеин и оксид углерода (угарного газа), обладающие способностью раздражать слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. Акролеин обладает токсическим действием и способствует развитию различных воспалительных заболеваний. Оксид углерода (угарного газа) прочно соединяется с гемоглобином крови, что препятствует нормальному снабжению органов и тканей кислородом, в результате ослабляются процессы мыслительной деятельности, замедляются рефлексы, возникает сонливость, возможны потери сознания, ухудшение общего состояния. В связи с отсутствием надлежащей системы вентиляции в помещения организации могут попадать вышеуказанные загрязняющие вещества, что способствует ухудшению условий проживания жителей данного дома, - отмечают санврачи.