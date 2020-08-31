Под Воронежем рецидивист попался на серии краж из дач

Полицейские раскрыли серию краж из дачных домиков в Панинском районе. Стражи порядка выяснили, что почерк преступлений был похожий – вор орудовал монтировкой, которой взламывал замки. Потом заходил в дома или сараи и брал все, что под руку попадется хоть сколько-нибудь ценное, – бытовую технику, инструменты, садовый инвентарь.

Вскоре по подозрению в пяти подобных преступлениях задержали 29-летнего жителя Панинского района. Субъект этот был хорошо известен полицейским – он уже сидел за кражи.

В отделе полиции мужчина признал свою вину и рассказал, что продавал похищенные вещи знакомым. В отношении него возбудили уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

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