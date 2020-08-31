В Воронеже водитель-экспедитор отказался от выигранного в лотерею загородного дома

Водитель-экспедитор предпочел деньги загородному дому. Фото: из архива «КП»

Воронежский водитель-экспедитор Сервер Абдурахманов – любитель испытать судьбу в лотереях. Но до последнего времени ему не везло. И тут интуиция сработала – взять первый попавшийся номер не глядя. И именно на него пришелся выигрыш загородного дома.

Однако водитель решил не становиться обладателем недвижимости. Возможно, его отпугнула стоимость дома – 600 тысяч рублей. Прямо скажем, скромненько. Одним словом, Сервер предпочел взять выигрыш деньгами. Тоже хорошо!

Напомним, один из крупнейших выигрышей в истории российских лотерей – 506 миллионов рублей – достался продавщице пирожков из поселка Панино Воронежской области Наталье Власовой. На эти деньги семья удачливой женщины купила несколько машин и построила современный, хотя и отнюдь не шикарный дом в Панино, купила квартиру в Воронеже, помогла погорельцам и пожертвовала определенную сумму церкви.

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