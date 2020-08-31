В Воронежской области водитель, сбивший насмерть мотоциклиста, сядет на 3,5 года

В Борисоглебском городском суде решили, что ближайшие 3,5 года водитель, угробивший мотоциклиста, проведет в колонии-поселении. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Борисоглебском городском суде вынесли решение по уголовному делу 42-летнего местного жителя. Мужчину судили за смертельное ДТП.

В начале июня 2019 года житель Борисоглебска сел за руль «Рено-Логан» пьяным. На улице Мира этого райцентра он решил развернуться. Для этого заехал на правую обочину, а потом резко крутанул руль налево, не заметив, что навстречу ему едет мотоцикл «Хонда». В итоге мужчину, управлявшего японским «железным конем», отвезли в Борисоглебскую районную больницу. Врачи не смогли его спасти, - травмы оказались слишком тяжелыми.

27 августа 42-летнего водителя приговорили к 3,5 годам колонии-поселения. На три года он лишился права рулить какой-либо машиной. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".