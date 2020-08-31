Пострадавшие во время взрыва на сахарном заводе в Воронежской области находятся в тяжелом состоянии

Пострадавших во время взрыва на территории сахарного завода АО «Лискисахар» перевезли в областную больницу №1. Об этом 31 августа «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Речь идет о двух работниках предприятия: с термическими ожогами их отвезли в медицинское учреждение.

- Оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших медики оценивают как тяжелое, - отметили в облздраве.

Напомним, 25 августа около 9.30 в ходе выполнения работ по очистке емкости для выпаривания сахара произошел, как сообщили в воронежской прокуратуре, хлопок газа. Следователи устанавливают причины происшествия.