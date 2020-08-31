В Воронеже подросток нашел банковскую карту и купил цветы и одежду понравившимся девушкам

В конце августа за помощью к полицейским обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что выходил из клуба в Коминтерновском районе и обронил банковскую карту. А потом ему на телефон пришли уведомления о списании 19 200 рублей.

Стражи порядка задержали по подозрению в преступлении 16-летнего воронежца. Подросток в отделе полиции признал свою вину и рассказал, что нашел карту на выходе из клуба. Увидев на ней значок о возможности бесконтактной оплаты, не смог удержаться от соблазна произвести впечатление на понравившихся ему девушек, с которыми познакомился в том же заведении. Юноша купил им на деньги с чужой карты цветы и одежду, ну и еще еду в фастфуде.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» (до пяти лет лишения свободы).

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