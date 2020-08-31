В Воронеже опубликовали фоторобот пожилого насильника с татуировкой в виде ангела

Преступник передвигается на велосипеде, у него две собаки. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В воронежских соцсетях опубликовали фоторобот насильника. Автор поста утверждает, что этот субъект на улице Екатерины Зеленко Коминтерновского района напал на 30-летнюю женщину и изнасиловал ее. Случилось преступление в субботу, 29 апреля, между 20.00 и 22.15. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что в скором времени дадут подробную информацию об этом ЧП.

Приметы преступника: рост 170 – 175 сантиметров, возраст 60-70 лет, седые волосы, большая залысина на лбу.

Особые приметы: татуировка на руке в виде ангела с нимбом над головой и сложенными у груди ладонями.

Был одет в рубашку молочного цвета с тремя синими полосками по бокам, темные джинсы, коричневую куртку, на нем была темная обувь. Очевидцы сообщают, что он ехал на синем велосипеде «Десна», при этом держал при себе два пакета — черный и белый. С подозреваемым в насилии мужчиной были две собаки — предположительно немецкая овчарка и лабрадор (отзывается на кличку Бади).

Представительницам прекрасного пола в этом микрорайоне пока лучше быть поосторожнее.

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