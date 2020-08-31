В Воронежской области за сутки заболели коронавирусом 98 человек

Ситуация по коронавирусу в Воронежской области остается непростой. Фото: Иван МАКЕЕВ

В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом огласили цифры по заболеваниям COVID-19 за сутки.

В целом ситуация по заражениям остается примерно на одном и том же уровне. По данным на утро 31 августа, зарегистрированы 98 новых случаев заболеваний, сутки назад их было 99. Всего, по сведениям федерального оперштаба, за время эпидемии в Воронежской области заразились 14144 человека. По этому показателю наш регион по-прежнему замыкает десятку самых неблагополучных в России.

Зато настоящий прорыв случился по выздоровевшим. На утро 30 августа их вообще не было, а 31 августа стало известно о 24 наших земляка, победивших коронавирус. Всего выздоровевших, по федеральным данным, 12535.

За сутки никто в Воронежской области от COVID-19 не умер. Общее количество смертей, по данным федеральных и оперативных штабов, не совпадает. На уровне страны полагают, что у нас умерли 109 человек, в регионе подтверждают 127 летальных исходов этой болезни. В официальных структурах никто такое расхождение, данных, к сожалению пока не объяснил.

Напомним, несмотря на не самую простую ситуацию с коронавирусом, в Воронежской области с 29 августа заработали кинотеатры, с 1 сентября дети, как обычно пойдут в школу.