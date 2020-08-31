В Воронеже «Лада» сбила на «зебре» 13-летнюю девочку

Полицейские разбираются, почему водитель не остановился перед "зеброй", по которой шла школьница. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 30 августа, около 20.00 у дома № 56 по улице Новгородской школьница попала под машину.

По данным полиции, 41-летний водитель «Лады-Приоры», ехавший по улице 45 стрелковой дивизии со стороны Антонова-Овсеенко в направлении Московского проспекта, почему-то не затормозил перед переходившей дорогу по «зебре» 13-летней девочкой. Объехать ребенка у него тоже не получилось. В результате школьницу с тяжелыми травмами отвезли в больницу. А водителю предстоит объяснить свое поведение инспекторам ГИБДД. В перспективе ему «светит» уголовное дело.

В полиции также сообщили статистику по ДТП за сутки:

- Всего 30 августа их было 117. 72 случились в Воронеже, 33 – в районах области, еще 12 – на федеральных трассах. В 11 авариях получили травмы 15 человек.

Напомним, в 4.20 31 августа страшная авария случилась в Ольховатском районе. Там улетел в кювет микроавтобус «Рено-Траффик». Погибли 37-летний водитель, предположительно, заснувший за рулем, и 72-летняя пассажирка. Еще пять человек получили травмы, их отвезли в больницу.

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