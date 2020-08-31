В Воронеже накануне 1 сентября показали жуткое состояние кабинета в школе

Кабинет сейчас находится в таком вот состоянии. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото разрухи в отдельно взятом кабинете № 406 школы № 30 на улице Туполева (микрорайон ВАИ). На батареях и под ними завелась плесень, линолеум, по утверждению автора поста, не менялся десятки лет, потолок того и гляди рухнет. Да и мебель еще советских времен на ладан дышит. Автор поста заявил, что в нем обычно учится один из пятых классов.

В управлении информации мэрии Воронежа рассказали, что в этом кабинете запланирован капремонт, пока в нем учиться не будут. До конца года обещают выделить деньги на покупку новой мебели. А что касается школы № 30 в целом, то в городской администрации сообщили, что перед учебным годом в ней подлатали крышу.

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