В Воронеже жара сохранится всю первую рабочую неделю осени

В первую неделю осени еще можно позагорать. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Погода в Воронеже в первые дни осени будет больше похожа на летнюю. Такую благодать, как сообщили в региональном гидрометцентре, нам принес антициклон, пришедший с юга. Ветер с востока в середине недели чуть-чуть уменьшит дневную жару и сделает погоду совсем комфортной.

Во вторник, 1 сентября, ночью синоптики обещают +15 градусов, будет пасмурно. А днем, как мы сообщали ранее, предсказывают жару до +32 градусов при переменной облачности.

В ночь на среду, 2 сентября, по сравнению с сутками ранее ничего не изменится - +15 градусов, облака также будут закрывать луну. Днем подует восточный ветер, столбик термометра поднимется до +29 градусов, солнце периодически будет прятаться за облака.

В четверг, 3 сентября, ночью снова будет пасмурно, но уже потеплее – до +17 градусов. Днем температура поднимется до +28, облака будут иногда скрывать солнце.

Ночь на пятницу, 4 сентября, будет попрохладнее, чем сутками ранее - +14 градусов. Из-за туч снова не будет видно луны. Днем при переменной облачности синоптики обещают +27 градусов.