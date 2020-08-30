Тренера воронежского «Факела» могут уволить в случае еще одного поражения

Тренер пришел в воронежскую команду в прошлом году Фото: с сайта ФК "Факел"

Главный тренер воронежского футбольного клуба «Факел» Владимир Бесчастных может быть отправлен в отставку в случае поражения в гостевом матче 6-го тура ФНЛ. В этой игре нашей команде будет противостоять «Чайка». Об этом сообщает портал «Матч ТВ».

Встреча пройдет в гостях 31 августа - начало в 18.00. Пока что «Факел» занимает 18 место в 5 очками, а его будущий соперник расположился на строчку выше и заработал на одно очко больше. Кроме того, воронежский клуб недавно вылетел в 1/32 финала Кубка России.

Напомним, 16 октября 2019 года в пресс-службе воронежского футбольного клуба «Факел» сообщили, что новым главным тренером «Факела» стал Владимир Бесчастных. К тому времени специалист уже имел опыт работы главным тренером в молодежной команде московского «Спартака» (2014-2015), также тренировал «Торпедо» (Армавир) (2016) и «Тосно» (2016-2017).