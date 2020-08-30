Воронежец украл деньги у друга, чтобы проиграть их в онлайн-казино

Стоило 35-летнему воронежцу в салоне автомобиля приятеля забыть свой мобильный телефон, как он одновременно потерял и гаджет, и деньги, и самого товарища. Этот «друг» подвозил воронежца до дома. После его ухода он обнаружил забытый мобильный телефон.

Тогда 26-летний водитель залез в чужой мобильный банк и перевел на свой банковский счет 10 тысяч рублей. Видимо, в такую сумму он оценил свою услугу. Деньги он, кстати, потом потратил в онлайн-казино. Сам мобильный телефон вор сдал в ломбард.

- Ранее судимого за имущественное преступление 26-летнего воронежца оперативники задержали на работе. В отделе полиции он дал признательные показания, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. - Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Теперь воронежцу грозит до 6 лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.