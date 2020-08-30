Жительница Воронежа взяла два кредита на 700 тысяч рублей, чтобы играть на виртуальной бирже

Остановили пенсионерку только родственники Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

62-летняя жительница Воронежа увлеклась игрой на виртуальной бирже. Женщину вдохновило, что она может прилично заработать в интернете. Сначала она вложила 15 тысяч рублей. Мошенники приписали на ее виртуальный счет еще 20 тысяч. Кто же откажется от такого заработка?

Увидев состоятельную клиентку, мошенники даже связались с женщиной по телефону. После этого она оформила два потребительских кредита на 700 тысяч рублей и спокойно перевела эти деньги на электронные кошельки, указанные аферистами.

Остановили пенсионерку только родственники. А то она бы и сейчас продолжала «зарабатывать». Конечно, никакие выигрыши снять с виртуального счета было нельзя. Теперь полицейским предстоит найти мошенников.