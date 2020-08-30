Воронежцы сняли на видео новую попытку взорвать недостроенную станцию теплоснабжения

Так еще недавно выглядела станция Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже продолжается снос местной атомной станции теплоснабжения (ВАСТ). Мы рассказывали, что к 2022 году она будет полностью ликвидирована. Исчезнет и купол, что придавал панораме разрастающегося микрорайона Шилово свой шарм. Но пока изменения не особо заметны.

Воронежцы уже публиковали видео, на котором запечатлел, как начали сносить станцию. И вот 30 августа прогремел новый взрыв. Правда, каких-то заметных изменений на записи не запечатлено. Да, над станцией поднялись клубы дыма. От грохота заверещали сигнализации машин, припаркованных неподалеку. Но пока местный пейзаж не сильно изменился. Вероятно, впереди будут новые взрывы.

Разрушение обойдется в миллиард рублей. При том, что обслуживание замороженной станции обходилось примерно в 40 миллионов рублей в год