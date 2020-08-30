За последние сутки ни один воронежец не вылечился от коронавируса

Таким образом всего подтверждено 14 046 случаев заражения новой инфекцией в нашем регионе Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

99 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировали за последние сутки в Воронежской области. Об этом сообщает официальный ресурс «Стопкоронавирус.рф». Это оперативные данные по состоянию на 30 августа 10:40. Таким образом всего подтверждено 14 046 случаев заражения новой инфекцией в нашем регионе.

При этом на официально портале сообщается, что ни одного выздоровевшего в регионе за последнее время нет. Хотя за все время борьбы с коронавирусом выписано 12 511 пациентов. Не и новых летальных случаев.

Тем временем воронежские кинотеатры открылись после коронавирусного простоя. Однако наполняемость залов должна быть до 50%.