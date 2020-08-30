Воронежцу, в которого стреляли в Северном лесу, оказали помощь в БСМП №1

На теле пострадавшего осталась гематома от выстрела Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Полиция установила всех участников конфликта, произошедшего 29 августа в Северном лесу. Изъяты 2 травматических пистолета «Оса». В правительстве Воронежской области пообещали взять ситуацию под контроль.

Пока не сообщается, что же за «охранники» избили мужчину на глазах его жены, а также выстрелили из травматического пистолета в другого воронежца, попытавшегося остановить конфликт.

- Жизни и здоровью пострадавшего, по предварительным данным, ничего не угрожает: на его теле - гематома от выстрела. Мужчина был доставлен в БСМП №1, в дальнейшей госпитализации не нуждался, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ближайшее время представители власти обещают дать развернутые комментарии по ситуации. В то же время в облправительстве повторяют, что застройка на территории Северного леса недопустима.

Но по-прежнему остается необъяснимо, почему в Северном лесу, расположенном между улицами Миронова и Мордасовой, имеющем статус охраняемой территории, на этой неделе поставили забор. Местные жители боятся, что у компании по-прежнему стоят планы по застройке данной территории.