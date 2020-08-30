У воронежца, не желавшего оплачивать моральный вред, арестовали автомобиль

Воронежец отказывался оплачивать моральный вред. Хотя суд и признал его виновным по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В дело пришлось вмешаться приставам. Об этой истории рассказали в пресс-службе УФССП по Воронежской области.

У мужчины был автомобиль марки «Kia Rio». Как раз стоимости машины было бы достаточно для погашения задолженности. Однако это понимал и сам хозяин, поэтому машину упорно скрывал. Какое-то время это ему удавалось. Однако иномарку все же нашли и арестовали.

После изъятия автомобиля, должник сам в полном объеме погасил задолженность - 150 тысяч рублей. И даже оплатил исполнительский сбор - 10,5 тысяч рублей. Арест с транспортного средства снят.