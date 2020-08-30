В Воронежской области проходит всероссийская акция «Тест на ВИЧ»

До 3 сентября в Воронежской области пройдет всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция». В течение пяти дней с 12:00 до 18:00 можно пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование в автомобилях-лабораториях. 29 августа такой автомобиль уже побывал в Острогожске. Акция проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

31 августа мобильный пункт тестирования будет работать в Россоши рядом с торговым центром (проспект Труда, д. 1и).

1 сентября любой желающий сможет бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус в Лисках на перед поликлиникой №1 (ул. Сеченова д. 24).

2 сентября тестирование пройдет в Нововоронеже на площади Ленина около МАУК «Культурно-досуговый центр» (пл. Ленина, д. 1).

3 сентября - в Воронеже на площадке рядом с областным консультативно-диагностическим центром (пл. Ленина, д. 5а).

- В Воронежской области проживают 4514 жителей с ВИЧ-инфекцией, знающих о своем диагнозе. Показатель распространенности заболевания в регионе – 194,3 человек на 100 тыс. населения, что в 3,8 раза меньше, чем по России, - отметили в региональном департаменте здравоохранения.