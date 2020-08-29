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Воронежцы посетили врачей прямо во дворе своего дома

Выездная поликлиника работала на улице Челюскинцев
Елена ФедяшеваЕлена ФедяшеваЕленаФедяшева
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фото управы Ленинского района

фото управы Ленинского района

На днях во дворе дома на Челюскинцев, 101 прошла выездная профилактическая акция, организованная поликлиникой №10 и управой Ленинского района. Жители ближайших домов смогли проверить состояние своего здоровья прямо на месте.

Осмотр включал в себя измерение роста и веса; расчет индекса массы тела; измерение насыщения крови кислородом и частоты пульса; определение глюкозы, общего холестерина в крови экспресс-методом; экспресс-анализ наличия окиси углерода в выдыхаемом воздухе с определением уровня карбоксигемоглобина.

На основании полученных данных врач-терапевт давал пациентам индивидуальные рекомендации по сохранению и укреплению здоровья.

- Центр здоровья по формированию здорового образа жизни для взрослого населения БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника № 10» открыт в 2012 году. Основное направление его деятельности - профилактическое: сохранение индивидуального здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье, борьба с факторами риска, курением, - рассказал главный врач поликлиники Евгений Копылов.

Следующая акция состоится 3 сентября в 16.30 по адресу ул. Куцыгина, 21.