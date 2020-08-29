В мэрии Воронежа объяснили частые поломки «умных остановок»

Воронежцы, неравнодушные к разным новинкам в жизни города, обратили внимание на то, что широко разрекламированные «умные остановки» пока работают, мягко говоря, не ахти. То информационные табло, которые должны были поведать о приходе транспорта, ломаются, то нельзя зарядить телефоны в портативных USB-устройствах.

В мэрии эти «неполадки в пробирной палатке» объяснили следующим образом:

- Организация «умных остановок» велась в рамках пилотного проекта при непосредственном сотрудничестве с частными предпринимателями. Разработка проекта производилась за счет средств инвестора. Но на основе архитектурно-визуальных вариантов, предложенных управлением главного архитектора города. Инвестор брал на себя также установку и текущее обслуживание объекта.

В условиях пандемии коронавируса частный бизнес чувствует себя нехорошо. Возможно, именно в этом причина того, что проект, целью которого было приблизить наши городские реалии к требованиям XXI века, пока ощутимо буксует.

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