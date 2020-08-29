Стало известно, когда стартует в новом сезоне ВХЛ воронежский «Буран»

Наконец-то появились четкие контуры нового сезона ВХЛ. В нем не будут участвовать семь иностранных команд. Среди них три китайских: ОРДЖИ (Пекин), КРС-БСУ (Пекин), «Ценг Тоу» (Цзилинь); три казахских: «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Номад» (Нур-Султан) и узбекский «Хумо» (Ташкент). Не будет в ВХЛ в этом сезоне и одного российского хоккейного клуба: «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).

В итоге на этот раз сыграют в ВХЛ 26 команд. Деления на конференции и дивизионы не будет. В регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми соперниками по одному матчу на своем поле и поле соперника. Всего хоккейные дружины сыграют по 50 матчей.

Регулярный чемпионат стартует 4 сентября и заканчивается 17 февраля.

«Буран» стартует в ВХЛ 8 сентября. В родном дворце спорта «Юбилейный» наша команда сыграет с «Ладой» (Тольятти). А последний матч «ураганных» в «регулярке» состоится 17 февраля в Пензе. Соперник принципиальный и очень неудобный – ХК «Дизель».

Полный календарь «Бурана» смотрите здесь