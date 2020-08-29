В Воронежской области мужа, порезавшего жену, не стали судить

К счастью, ранение оказалось легким. Фото: из архива «КП»

В Лискинском районном суде посчитали возможным прекратить уголовное дело в отношении мужа, порезавшего жену.

Кровавый семейный скандал разразился в конце апреля 2020 года. В 11.30 мужчина уже сильно напился и поругался с супругой. Не найдя других аргументов в выяснении отношений, он схватил кухонный нож и ударил им жену в правое предплечье. К счастью, травма оказалась легкой.

В суде супруги заявили, что помирились. Служители Фемиды согласились с их мнением, что уголовное дело, возбужденное по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия» можно закрыть. Что и сделали. Между тем мужчине грозило до двух лет лишения свободы.

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