В Воронеже появились свежие фото ремонта моста на улице 9 Января

Ремонт моста на улице 9 Января, 29 августа. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В мэрии Воронежа предоставили свежую информацию по ремонту моста на улице 9 Января. Скорейшее открытие этой переправы (при условии высококачественного ремонта, конечно), учитывая грядущее перекрытие движения у «Работницы» по аналогичным причинам , для города жизненно важно. Иначе Воронеж просто захлебнется в пробках.

Итак, сейчас, по данным городских властей, после демонтажа последних пролетов рабочие провели бетонирование стоек, ригелей и подферменников на всех опорах моста. Идет армирование и бетонирование обрамления подпорных стенок, а также устройство насыпи на подходах к переправе.

29 августа начали монтировать балки строений в пролете №7 (по состоянию на 18.15 их сделали уже семь).

В мэрии уверены, что мост откроют в срок, предусмотренный контрактом, - 1 октября 2020 года.