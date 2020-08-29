В Воронежской области пропали двое мужчин и нашлась пожилая женщина

Александра Бубнова нет дома уже 18 дней. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» просят помощи добровольцев в поисках двух мужчин, пропавших в Воронежской области.

30-летний Александр Бубнов ушел из своего дома из Боброва 11 августа. С тех пор о нем никто из знакомых и родственников ничего не знает.

Приметы Александра: рост 180 сантиметров, худощавый, русые волосы, голубые глаза.

В селе Третьяки Борисоглебского района с 20 августа ищут 51-летнего Юрия Понкратова. Его приметы: рост 170 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы с сединой, карие глаза. Был одет в зеленый китель, темно-синие спортивные штаны с серыми лампасами, обут в темные домашние тапочки.

Юрий Понкратов исчез девять суток назад. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Александр Бубнов и Юрий Понкратов, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

К счастью, есть и позитивная новость. 63-летняя Анна Шишкина, пропавшая в селе Яблочное Хохольского района, сама вернулась домой. Где была пожилая женщина около недели, не сообщают.

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