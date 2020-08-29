В Воронеж прилетит третий самолет, вывозящий россиян из Еревана

Третий самолет из Еревана за время эпидемии коронавируса приземлится в Воронеже утром 31 августа. Фото: Константин ИВШИН

В Воронеж направят еще один авиарейс из столицы Армении Еревана. Об этом стало известно из сообщения на Телеграм-канале Минкомсвязи. Самолет приземлится в аэропорту имени Петра Первого утром 31 августа. Как обычно, на борту будут не только люди, стремящиеся в Воронеж, но и жители других регионов России.

Напомним, авиасообщение с Ереваном в Воронеже во время эпидемии коронавируса налажено лучше, чем с каким-либо еще иностранным городом. Из столицы Армении в наш город уже прилетали рейсы в мае и июне. Новый будет уже третьим по счету.

Всего во время пандемии коронавируса в воронежский аэропорт привезли более 400 эвакуированных из-за рубежа россиян. 518 наших земляков вернулись на малую родину, приземлившись в Москве. Люди прилетали из США, Франции, Испании, Германии,Турции, Северной Кореи, других азиатских и даже африканских курортов.

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