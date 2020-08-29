Воронежцы собираются контролировать вырубку деревьев в Северном лесу

Такие объявления появились у подъездов домов, примыкающих к лесу. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Инициативная группа, борющаяся за сохранность Северного леса, расклеила по прилегающим к нему домам объявления. В них сообщается о проведении собрания у дома № 39 на улице Миронова. На нем будут обсуждать, как противостоять вырубке здоровых деревьев в Северном лесу. Всех неравнодушных людей приглашают собраться 30 августа в 19.00. Также для координации действий их призывают вступить в группу https://vk.com/severniJlesvrn

Напомним, ситуация вокруг этой охраняемой территории обострилась после того, как на ней появился забор, установка которого не была согласована с департаментом природных ресурсов и экологии. Часть ограждения залезла на охраняемую территорию. Ее, скорее всего, потребуют снести. По поводу появления этого забора возбудили административное дело.

Незаконный забор подлил масла в огонь конфликта вокруг леса. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сейчас в Северном лесу проходят санитарные вырубки деревьев. Однако местные жители уверены, что уничтожают не только больные, но и здоровые, чтобы в перспективе построить на их месте многоэтажки. Между тем губернатор Александр Гусев уверяет, что вместо около пяти тысяч деревьев, которые сейчас рубят, появятся 8,8 тысяч новых. В департаменте природных ресурсов и экологии уточнили, что сажать будут лиственные деревья, и сделают это до конца 2020 года.

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