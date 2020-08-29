В Воронеже администратор кафе украла у клиентов 550 тысяч, чтобы покутить в отпуске

На днях в отдел полиции № 4 обратилась владелица кафе на Московском проспекте. Женщина пожаловалась на действия администратора, по ее мнению, укравшего немалую сумму.

Стражи порядка выяснили, что, действительно, с марта по июль 2020 года в кафе обратились 15 воронежцев, чтобы запланировать дату разных торжеств. Администратор брала с них предоплату, но потом уволилась и забрала деньги с собой. Всего она присвоила около 550 тысяч рублей.

36-летнюю жительницу Воронежа задержали. В отделе полиции она признала свою вину, заявив, что часть денег успела потратить на отпуск.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). До суда бывший администратор будет находиться под подпиской о невыезде.

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