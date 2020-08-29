Воронежцы пожаловались на остановку, где нельзя ни присесть, ни укрыться от непогоды

Остановка "Жемчужная" выглядит прямо противоположно своему названию. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» разместили пост с фото весьма странной остановки. На ней нет ни навеса, ни лавочки.

- Стоять под дождем, ожидая маршрутку, - сомнительное удовольствие, - справедливо замечает автор поста. - Да и пожилым людям негде присесть. Куда можно обратиться?

Мы поинтересовались в мэрии, как помочь сделать остановку даже не то, чтобы отвечающей современным требованиям, а просто, чтобы она не была пустым местом. Там объяснили, что местным жителям нужно обратиться в управу или в городское управление транспорта. Когда на эти цели найдут финансирование, остановку вроде как обещают привести в порядок.

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