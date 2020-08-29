В Воронеже женщина предупредила об извращенце в парке «Динамо»

Незнакомцев в лесу стоит опасаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В паблике «Типичный Воронеж» разместила пост женщина, не пожелавшая представиться. Она рассказала, что в дикой части Центрального парка (более привычное в народе название «Динамо) у дома № 90/4 по переулку Здоровья встретила извращенца.

По словам девушки, две недели назад в четыре часа дня она шла в этой части парка вместе с ребенком и на повороте на тропинку вдоль жилищного комплекса «Классик» встретила невысокого худого русого мужчину с короткой стрижкой. Он спросил, сколько времени, и пошел дальше. На повороте женщина повернулась и увидела, что прохожий занимается самоудовлетворением. Увидев это мерзкое зрелище, она почти побежала.

И вот вечером 28 августа, где-то в 19.30 женщина снова встретила этого субъекта там же. Снова спросил, сколько времени, но она в беседу вступать не стала, а ринулась от него бежать со всех ног. По ее словам, извращенец одет в кожаную куртку свободного кроя и темные штаны.

В комментариях к посту есть добрый совет – обратиться в полицию, если женщина этого уже не сделала. Ну а местным особам прекрасного пола лучше в этом месте не гулять в одиночку.

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