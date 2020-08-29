В Воронеже гаишники предупредили о ночных сплошных проверках

Ночью на одном из участков дороги в Воронеже будут проверять все машины. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ночь с 29 на 30 августа в Воронеже будут проводить массовые проверки водителей на заранее выбранном участке дороги. Останавливать будут все машины. Особое внимание обратят на состояние водителя. Если инспекторам ГИБДД покажется, что он пьяный, нужно будет пройти соответствующий тест.

Неравнодушным горожанам стражи порядка напоминают: если вы увидели водителя, кажущегося вам неадекватным (то есть находящимся под действием алкоголя или наркотиков), сообщите о подозрительной машине ближайшему наряду ДПС. Или позвоните в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно), либо 02 или 112.

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