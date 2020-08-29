Еще два жителя Воронежской области умерли от коронавируса

В Воронежской области коронавирус по-прежнему уносит жизни, поэтому работа врачам еще предстоит немалая. Фото: Иван МАКЕЕВ

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом предоставили информацию по заболеваниям за сутки (данные на 10.40 29 августа).

Оказалось, что еще два жителя Воронежской области умерли от этой болезни. 27 августа областной оперативный штаб сообщал о том, что всего жертвами коронавируса стали 125 наших земляков. Утром 28 августа об умерших не сообщали. Получается, что всего коронавирус в нашем регионе унес жизни 127 человек.

В то же время по сравнению с информацией на утро 28 августа наметилась и положительная тенденция: если тогда заразившихся было 113, то на 10.40 29 августа – 98. Кроме того, существенно больше жителей Воронежской области победили эту опасную болезнь. На утро 28 августа выздоровевших было 90, на утро 29-го – уже 133.