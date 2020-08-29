Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Воронежской области пьяный водитель иномарки сбил насмерть 18-летнюю девушку

Она шла с 21-летним молодым человеком, его тоже ударила машина, он тяжело ранен
Юрий КозловЮрийКозлов
КомментироватьОставить комментарий
По предварительным данным, сбежавший водитель "Форда" был пьян.

По предварительным данным, сбежавший водитель "Форда" был пьян.

Фото: из архива «КП»

В пятницу, 28 августа, в 00.20 в селе Чесменка Бобровского района на улице Советской случилось ДТП, закончившееся трагедией.

- 20-летний водитель «Форд-Мондео», местный житель, сбил двух пешеходов: 18-летнюю девушку и 21-летнего юношу, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Молодые люди шли впереди иномарки по обочине. Удар был таким сильным, что девушка погибла на месте. А молодого человека с тяжелыми травмами отвезли в больницу.

Водитель при этом сбежал, бросив машину. Его искали около суток.

- Он пытался спрятаться в небольшой постройке во дворе частного дома, где живет его семья. У задержанного водителя не было прав. По предварительным данным, во время ДТП он был пьян. Мужчину задержали, решается вопрос об его аресте. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (от 5 до 12 лет лишения свободы). В рамках расследования проведут несколько судебных экспертиз, - добавили в региональном ГУ МВД.

Напомним, в ту же ночь около 1.35 в аварии на Чернавском мосту Воронежа погибла 18-летняя пассажирка «Мерседеса», которым управлял 19-летний юноша. Иномарка врезалась в погрузчик «Волжанин».

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ДТП