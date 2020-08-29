В Воронежской области пьяный водитель иномарки сбил насмерть 18-летнюю девушку

По предварительным данным, сбежавший водитель "Форда" был пьян. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 28 августа, в 00.20 в селе Чесменка Бобровского района на улице Советской случилось ДТП, закончившееся трагедией.

- 20-летний водитель «Форд-Мондео», местный житель, сбил двух пешеходов: 18-летнюю девушку и 21-летнего юношу, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Молодые люди шли впереди иномарки по обочине. Удар был таким сильным, что девушка погибла на месте. А молодого человека с тяжелыми травмами отвезли в больницу.

Водитель при этом сбежал, бросив машину. Его искали около суток.

- Он пытался спрятаться в небольшой постройке во дворе частного дома, где живет его семья. У задержанного водителя не было прав. По предварительным данным, во время ДТП он был пьян. Мужчину задержали, решается вопрос об его аресте. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (от 5 до 12 лет лишения свободы). В рамках расследования проведут несколько судебных экспертиз, - добавили в региональном ГУ МВД.

Напомним, в ту же ночь около 1.35 в аварии на Чернавском мосту Воронежа погибла 18-летняя пассажирка «Мерседеса», которым управлял 19-летний юноша. Иномарка врезалась в погрузчик «Волжанин».

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