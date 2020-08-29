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Политика

В Воронежской области на международных армейских играх победили российские водители

Они почти на девять минут обогнали китайцев
Юрий КозловЮрийКозлов
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"КамАЗ" успешно преодолевает крутую горку.

"КамАЗ" успешно преодолевает крутую горку.

Фото: с сайта Западного военного округа.

На четвертом этапе Армейских игр «Мастера автобронетанковой техники», проходящих в Острогожске, победили российские военные водители. В соревнованиях участвовали команды из четырех стран: помимо нашей, были представители Китая, Беларуси и Узбекистана. В командной эстафете ехали экипажи пяти типов машин: УАЗ «Патриот», КамАЗ 4350, 5350, 65225 и «Урал 4320».

Для победы приходилось и искупать машины в грязи.

Для победы приходилось и искупать машины в грязи.

Фото: с сайта Западного военного округа.

Российские военные водители преодолели более 50 естественных и искусственных препятствий за 55 минут 24,46 секунды. Их преимущество над занявшими второе место китайцами было впечатляющим – девять минут. Результат команды из КНР - 1 час 5 минут 35,44 секунды.

"УАЗ-Патриот" и здесь пройдет.

"УАЗ-Патриот" и здесь пройдет.

Фото: с сайта Западного военного округа.

За третье место развернулась упорная борьба. В итоге победили в ней узбекские водители, опередившие белорусских всего лишь на 41 секунду.

Армия и безопасность