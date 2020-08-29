В Воронежской области водитель, на скорости протащивший гаишника по земле, отделался штрафом

Водителя, чуть не изувечившего гаишника, оштрафовали на 70 тысяч рублей. Фото: из архива «КП»

В Россошанском районном суде рассмотрели уголовное дело 31-летнего местного жителя.

В суде установили, что этого мужчину, рулившего машиной, остановил инспектор ГИБДД. Причем имел на это веские причины: водитель был пьян. Гаишник протянул руку, чтобы выдернуть ключи из замка зажигания. Однако нарушитель в это время нажал на газ. Рука инспектора осталась в машине, а сам он проехал по земле около 30 метров. Машина успела разогнаться до 20-30 км/час.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Гаишник не стал настаивать на суровом наказании.

- В суде учли, что у 31-летнего жителя Россошанского района на иждивении находится маленький ребенок, а также положительные характеристики с места жительства. В итоге мужчина отделался штрафом в 70 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

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