В Воронеже 70-летней «целительнице» за мошенничество на 1,3 миллиона рублей грозит 10 лет тюрьмы

В августе сразу две аферы сотворили в Воронеже жительницы соседнего государства 38 и 70 лет.

Женщины приехали в гости к родственникам. Потом отправились прогуляться в Северный микрорайон, где на улице Хользунова пристали к 71-летней пенсионерке. Они внушили пожилой женщине, что на нее навели порчу. Дальше последовало стандартное предложение совершить магический обряд с деньгами. Доверчивая пенсионерка завернула в сверток 120 тысяч рублей и отдала их, чтобы новые знакомые сняли с нее порчу. После «ритуала» ей вроде как деньги отдали. Только вот в свертке потом оказалась только резанная бумага.

Размявшись таким образом, гости нашей страны пошли уже на более серьезное «дело». 80-летнюю женщину из Коминтерновского района аналогичным способом «развели» уже на 1,2 миллиона рублей.

Полицейские, к которым обратились пожилые женщины, ставшие жертвой мошенниц, изучили данные видеокамер и выяснили, что аферистки приезжали к местам преступления на такси. В итоге их выследили и задержали в Семилуках. В отделе полиции женщины частично признали свою вину.

Часть похищенных денег изъяли во время обысков. Аферисток арестовали и поместили в СИЗО. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы).