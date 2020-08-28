В Воронежской области власти запустили опрос по качеству медуслуг

На сайте регионального департамента здравоохранения разместили информацию об опросе по качеству медицинских услуг. Для участия в нем надо пройти по ссылке

После заполнения обязательных полей анкеты вам предложат ответить на широкий круг вопросов по лечению в поликлинике и стационаре, полноте информации, предоставляемой больным, получению бесплатных лекарств. Отдельный раздел посвящен сердечно-сосудистым заболеваниям как одним из наиболее опасных. Также поинтересуются о вашей готовности стать волонтером.

Как отмечают в департаменте, цель опроса – определить болевые точки и пути улучшения качества оказания медицинской помощи в Воронежской области.