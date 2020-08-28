В Воронежской области девушка из медпрофсоюза и заместитель главврача Калачеевской РБ обвиняют друг друга в побоях

Так выглядит лицо Анастасии Тарабриной после визита в Калачеевскую районную больницу. Фото: кадр с видео

Скандал разгорелся в Калачеевской ЦРБ. Причем обе его стороны обвиняют друг друга в рукоприкладстве.

Представитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Тарабрина разместила в соцсети видео. В нем она предстает с расцарапанным лицом и обвиняет заместителя главврача по медицинской части Калачеевской РБ Ларису Фоменко в том, что она не нее напала. По версии Тарабриной, так одна из руководителей больницы хотела воспрепятствовать ее законному визиту, предпринятому с целью защиты прав сотрудников медучреждения.

Судя по еще одному сообщению в соцсетях «Альянса врачей», вопросы у этого профсоюза вызвало распределение премиального фонда по работе с пациентами с COVID-19. Якобы из-за махинаций с графиками некоторые сотрудники больницы работают много, а получают мало.

В региональном департаменте здравоохранения донесли до нас информацию руководства Калачеевской районной больницы по этому поводу. Напрямую с журналистами медики, как правило, не общаются.

Вот что ретранслировали в департаменте:

- 21 августа около 14.30 представители профсоюза «Альянс врачей» организовали провокацию. Проявляя агрессию и насильственные действия, проникли в здание скорой медицинской помощи Калачеевской РБ. При этом они проигнорировали корректный и вежливый запрет представителей администрации больницы не входить в здание, где находятся лекарственные препараты и документация, содержащая персональные данные пациентов. Далее члены профсоюза «Альянс врачей» применили физическую агрессию в отношении заместителя главного врача по медицинской части Л.А. Фоменко и нанесли ей телесные повреждения. Со стороны Л.А. Фоменко нападений на кого-либо не было. Администрация больницы вызвала наряд полиции. Представители профсоюза «Альянс врачей» проводили видеосъемку, запись которой сейчас находится в отделении МВД по Калачеевскому району. Отметим, что члены профсоюза не выдвигали никаких требований и не согласовывали встречу.

Отдельно разъяснили ситуацию с организацией лечения пациентов с COVID-19 и премиям работникам, имеющим дело с больными коронавирусом:

- С начала эпидемии COVID-19 выплаты получили 219 сотрудников на общую сумму 13 046 293,96 руб. Все вопросы, которые возникают у работников больницы по поводу выплат и условий труда разбираются администрацией учреждения совместно с конкретным сотрудником и Советом председателей профкомов учреждений здравоохранения Калачеевского района, который действует в больнице с 1960 года. Если претензии и требования медработников обоснованы и законны, то они удовлетворяются. Кроме того, в нашем департаменте открыта «горячая линия» по вопросам стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь пациентам «COVID-19» по тел. +7 (473) 212-61-79 (доб. номер 6).

А еще незваных визитеров обвинили в том, что они морочат людям головы:

- Администрация больницы считает, что профсоюз «Альянс врачей» использует некоторых работников больницы для своей популяризации, вводя медиков в заблуждение обещаниями получения выплат, для которых нет законных оснований. Также в РБ отмечают, что для медперсонала созданы необходимые условия для безопасной работы, имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты.